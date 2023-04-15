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В Ізюмському районі виявили тіло чоловіка, який загинув від авіаудару росіян

Фото: В Ізюмському районі виявили тіла чоловіка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В селі Кам'янка (Харківська область) правоохоронці виявили тіло чоловіка, який торік загинув від авіаудару армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.

"Муміфіковане тіло 40-річного чоловіка знайшли на території домоволодіння у селі Кам'янка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тіло направили на судово-медичну експертизу з метою встановлення причин смерті.

Місцевий мешканець селища Кам'янка загинув весною 2022 року під час авіаційного бомбардування Збройними силами РФ.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що у Херсонській області правоохоронці виявили тіла трьох людей, які минулого року загинули через обстріли окупантів.

Правоохоронці виявили тіла двох людей в Ізюмському районі Харківської області, які загинули від авіаційних бомбардувань армії РФ.

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