В Ізюмському районі виявили тіло чоловіка, який загинув від авіаудару росіян

В селі Кам'янка (Харківська область) правоохоронці виявили тіло чоловіка, який торік загинув від авіаудару армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Місцевий мешканець селища Кам'янка загинув весною 2022 року під час авіаційного бомбардування Збройними силами РФ.

Зазначається, що тіло направили на судово-медичну експертизу з метою встановлення причин смерті.

"Муміфіковане тіло 40-річного чоловіка знайшли на території домоволодіння у селі Кам'янка", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Херсонській області правоохоронці виявили тіла трьох людей, які минулого року загинули через обстріли окупантів.

Правоохоронці виявили тіла двох людей в Ізюмському районі Харківської області, які загинули від авіаційних бомбардувань армії РФ.

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