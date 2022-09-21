В Ізюмі знайшли вже більше 260 тіл катованих, в тому числі двох дітей (фото)

"Тіла перебувають у стані гнилісних змін, тому у слідства більш детальна інформація буде після проведення судово-медичних експертиз, які вже призначені", - повідомив заступник начальника управління організації розслідування злочинів Дмитро Шевчук.

На території лісу нараховується 450 поховань вбитих та закатованих та одна братська могила військових.

Велика кількість громадян, які перебували в окупації, стала свідками воєнних злочинів. Вони вже надають слідчим свідчення щодо локацій, де стояли російські війська, про місце розташування їх штабів, комендатури, місця, де утримували та катували українців.

Одне з місць тортурних кімнат виявлено в Ізюмському районному управлінні поліції. Там вже працюють слідчо-оперативні групи. Слідчі дії тривають.