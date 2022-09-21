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В Ізюмі знайшли вже більше 260 тіл катованих, в тому числі двох дітей (фото)

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Ізюм, Середа 21 вересня 2022 13:45
В Ізюмі знайшли вже більше 260 тіл катованих, в тому числі двох дітей (фото) Фото: на місці масового поховання в Ізюмі знайшли вже 263 тіла вбитих (npu gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

На місці масового поховання за даними на вівторок, 20 вересня, в Ізюмі Харківської області знайшли вже 263 тіла, у тому числі тіла 2 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення поліції Харківської області.

"Тіла перебувають у стані гнилісних змін, тому у слідства більш детальна інформація буде після проведення судово-медичних експертиз, які вже призначені", - повідомив заступник начальника управління організації розслідування злочинів Дмитро Шевчук.

На території лісу нараховується 450 поховань вбитих та закатованих та одна братська могила військових.

Велика кількість громадян, які перебували в окупації, стала свідками воєнних злочинів. Вони вже надають слідчим свідчення щодо локацій, де стояли російські війська, про місце розташування їх штабів, комендатури, місця, де утримували та катували українців.

Одне з місць тортурних кімнат виявлено в Ізюмському районному управлінні поліції. Там вже працюють слідчо-оперативні групи. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, станом на 17 вересня в Ізюмі було ексгумовано 59 тіл, на яких виявили сліди насильницької смерті.

Пізніше стало відомо, що всього в Ізюмі було ексгумовано 146 тіл загиблих під час окупації міста.

За даними мера Ізюма Валерія Марченка на 18 вересня ексгумація тіл триватиме ще 2 тижні.

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