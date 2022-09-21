В Ізюмі знайшли вже більше 260 тіл катованих, в тому числі двох дітей (фото)
На місці масового поховання за даними на вівторок, 20 вересня, в Ізюмі Харківської області знайшли вже 263 тіла, у тому числі тіла 2 дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення поліції Харківської області.
"Тіла перебувають у стані гнилісних змін, тому у слідства більш детальна інформація буде після проведення судово-медичних експертиз, які вже призначені", - повідомив заступник начальника управління організації розслідування злочинів Дмитро Шевчук.
На території лісу нараховується 450 поховань вбитих та закатованих та одна братська могила військових.
Велика кількість громадян, які перебували в окупації, стала свідками воєнних злочинів. Вони вже надають слідчим свідчення щодо локацій, де стояли російські війська, про місце розташування їх штабів, комендатури, місця, де утримували та катували українців.
Одне з місць тортурних кімнат виявлено в Ізюмському районному управлінні поліції. Там вже працюють слідчо-оперативні групи. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, станом на 17 вересня в Ізюмі було ексгумовано 59 тіл, на яких виявили сліди насильницької смерті.
Пізніше стало відомо, що всього в Ізюмі було ексгумовано 146 тіл загиблих під час окупації міста.
За даними мера Ізюма Валерія Марченка на 18 вересня ексгумація тіл триватиме ще 2 тижні.
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