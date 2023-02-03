UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Ізюмі ексгумували тіло чоловіка, який загинув під час обстрілу з боку РФ

Фото: В Ізюмі ексгумували тіло чоловіка, який загинув під час обстрілу з боку РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, який у 2022 році загинув під час обстрілу з боку військових армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Харківській області.

Поліцейські зазначають, що 17 травня мешканець міста Ізюм їхав на автівці повз церкви та потрапив під обстріл. Наступного дня батьки та дружина поховали його на кладовищі.

"2 лютого слідчі Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області провели огляд місця події, ексгумували тіло загиблого та направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці проводять розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що у Боровій ексгумували тіло жінки, яку росіянин розстріляв з крупнокаліберного кулемета.

Правоохоронці ексгумували тіло цивільної людини під Ізюмом (Харківська область). Росіяни розстріляли чоловіка, коли він намагався евакуюватись із зони бойових дій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяхарковполицияВійна в Україні