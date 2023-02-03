В Ізюмі ексгумували тіло чоловіка, який загинув під час обстрілу з боку РФ

Поліцейські зазначають, що 17 травня мешканець міста Ізюм їхав на автівці повз церкви та потрапив під обстріл. Наступного дня батьки та дружина поховали його на кладовищі.

"2 лютого слідчі Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області провели огляд місця події, ексгумували тіло загиблого та направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці проводять розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.