ua ru
Пт, 03 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Ізюмі ексгумували тіло чоловіка, який загинув під час обстрілу з боку РФ

Новость на русском →
Ізюм, П'ятниця 03 лютого 2023 17:55
В Ізюмі ексгумували тіло чоловіка, який загинув під час обстрілу з боку РФ Фото: В Ізюмі ексгумували тіло чоловіка, який загинув під час обстрілу з боку РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, який у 2022 році загинув під час обстрілу з боку військових армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Харківській області.

Поліцейські зазначають, що 17 травня мешканець міста Ізюм їхав на автівці повз церкви та потрапив під обстріл. Наступного дня батьки та дружина поховали його на кладовищі.

"2 лютого слідчі Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області провели огляд місця події, ексгумували тіло загиблого та направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті", - йдеться у повідомленні.

загинув внаслідок російської агресії – поліція ексгумувала тіло чоловіка у місті ізюм

Правоохоронці проводять розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що у Боровій ексгумували тіло жінки, яку росіянин розстріляв з крупнокаліберного кулемета.

Правоохоронці ексгумували тіло цивільної людини під Ізюмом (Харківська область). Росіяни розстріляли чоловіка, коли він намагався евакуюватись із зони бойових дій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація харков полиция Війна в Україні
NEWS
Оцінять кандидата? Чого чекати від сьогоднішнього саміту Україна-ЄС
Оцінять кандидата? Чого чекати від сьогоднішнього саміту Україна-ЄС
DAILY
Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна