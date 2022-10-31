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В Ізюмі ексгумували тіла людей, яких розстріляли при спробі евакуюватись навесні

Фото: В Ізюмі ексгумували тіла людей, яких розстріляли при спробі евакуюватись навесні (facebook.com/police.kharkov)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 31 жовтня, в Ізюмі (Харківська область) правоохоронці ексгумували тіла трьох осіб. Російські військові розстріляли їх ще у березні, коли цивільні намагались евакуюватись з міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.

"Колона військових РФ 7 березня зайшла в Ізюм. Їм назустріч в автівці їхали троє чоловіків. Нелюди розстріляли авто з цивільними. Троє чоловіків - батько з сином та їх знайомий загинули", - йдеться у повідомленні.

Вже сьогодні на кладовищі в місті Ізюмі поліцейські зведеного загону вилучили рештки загиблих. Як повідомляють правоохоронці, наймолодшому було 20 років, його батькові - 46, а їх знайомому - 56. Поліцейський повідомив, що після обстрілу автомобіль згорів. І рештки були поховані на місцевому кладовищі близькими друзями. Щоб ідентифікувати тіла, буде проведено дослідження, відібрані зразки ДНК і встановлені, якщо можливо, причини їх смерті

"Місцеві розказують, що розстріляне авто декілька днів стояло на вулиці, потім окупанти відтягнули його танком і скинули з мосту. Черговий злочин росіян ретельно задокументований", - додали у поліції.

Загалом у Харківської області ексгумували понад 600 тіл загиблих.

Зазначимо, що в Ізюмі Харківської області виявили масове поховання, з якого ексгумували 447 тіл. Більшість із них - жінки - 215 та 5 дітей.

Нещодавно у Харківській області розпочалась ексгумація масового поховання військових.

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