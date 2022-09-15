В Изюме найдено массовое захоронение: Зеленский пригласил на место трагедии журналистов

По его словам, необходимые процессуальные действия там уже начались.

"Завтра в Изюме будут журналисты - украинские и международные. Мы хотим, чтобы мир знал, что реально происходит и к чему привела российская оккупация. Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм. Россия повсюду оставляет смерть. И должна за это отвечать", - заявил Зеленский.

Глава государства призвал международное сообщество привлечь Россию к реальной ответственности за развязанную войну.

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что разрушения, которые нанесли оккупанты в Изюме Харьковской области сравнимы по масштабам с разрушениями в нескольких Бородянках, а по количеству жертв - минимум с двумя Бучами Киевской области.

Наопмним, оккупанты объявили о выводе своих войск из Изюма Харьковской области 10 сентября.

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