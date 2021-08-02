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Известный датский блогер погиб, сорвавшись со скалы во время съемки ролика

Автор: РБК-Украина

Известный датский блогер погиб, сорвавшись со скалы во время съемки ролика. Инцидент произошел в итальянских Альпах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post.

Альберт Дирлунд погиб в результате падения с 200-метровой высоты в Альпах. Трагедия произошла во время съемки ролика для YouTube.

Смерть мужчины подтвердили его мать и МИД Дании.

22-летний Дирлунд оступился и случайно упал со склона горы Сечеда в Валь-Гардене. Спасателям не удалось помочь Альберту - он скончался на месте.

У популярного в Европе комика и музыканта было около 175 тысяч подписчиков в YouTube и более 200 тысяч - в Instagram.

Напомним, что в Подмосковье погиб популярный украинский блогер.

Также в трагическом ДТП под Харьковом погиб известный блогер.

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