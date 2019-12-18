Извержение вулкана в Новой Зеландии: тела пропавших без вести смыло в море

Фото: извержение вулкана (twitter.com)

Известно о двух пропавших без вести в Новой Зеландии

Полиция Новой Зеландии считает, что тела двух человек, пропавших без вести после извержения вулкана были смыты в море. Об этом информирует dpa.

Заместитель комиссара полиции Майк Клемент заявил в среду, 18 декабря, что власти глубоко сожалеют, что им не удалось найти тела австралийского подростка и местного гида.

"Я твердо убежден, но я не могу быть абсолютно уверен, что эти два тела были смыты в море", - сказал Клемент.

Самый активный вулкан Новой Зеландии, расположенный у восточного побережья Северного острова страны, извергся в понедельник, 9 декабря, когда десятки туристов посещали частный остров.

Полиция заявила, что они обнаружили тело в воде во время обыска с воздуха на следующий день после катастрофы, но не смогли подобраться достаточно близко.

В результате извержения вулкана 16 человек были признаны мертвыми. Министерство здравоохранения сообщило, что 14 человек, которые получили ранения, все еще проходят лечение в четырех больницах по всей Новой Зеландии. Десять из них все еще находятся в критическом состоянии. Еще 13 человек были переведены в Австралию.

Напомним, извержение вулкана в Новой Зеландии произошло утром 9 декабря. Полиция сообщила, что во время извержения на необитаемом острове было 47 человек. Среди них 24 - граждане Австралии, девять - Соединенных Штатов, пять - Новой Зеландии, четверо - Германии, два - Китая и Великобритании и один из Малайзии.