Ізраїльські військові помилково вбили трьох заручників ХАМАСу

Він зазначив, що ЦАХАЛ несе відповідальність за "трагічний інцидент".

"Це район, де солдати стикалися з багатьма терористами, включно з терористами-смертниками", - додав він.

Відповідаючи на запитання про те, як заручникам вдалося вирватися з полону ХАМАСу, Хагарі заявив, що, на думку військових, "троє втекли або були кинуті терористами, які тримали їх у полоні".

Хагарі додав, що після перестрілки, під час сканування та огляду, одразу ж виникла підозра щодо особи загиблих, і їхні тіла було швидко передано на експертизу до Ізраїлю, де й було встановлено особу заручників.

Він також додав, що ЦАХАЛ негайно розпочав розслідування інциденту.

"Це трагічна подія, що сталася в зоні бойових дій, де останніми днями і сьогодні війська зіштовхнулися з багатьма терористами і вели важкі бої", - каже він.

Війна Ізраїлю та ХАМАСу

Бойовики ХАМАС на початку жовтня здійснили вторгнення до Ізраїлю. Незабаром армія Ізраїлю розпочала операцію "Залізні мечі".

24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом розпочалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Окрім цього, сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, а згодом вдалося його продовжити ще на два дні за умови, що бойовики звільнять більшість заручників.

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа. У Міністерстві оборони країни заявили, що бойовики ХАМАСу порушили умови перемир'я.

14 грудня у Білому домі заявили, що Сполучені Штати хочуть, щобвійна між Ізраїлем та ХАМАСом закінчилася якнайшвидше. При цьому міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що війна Ізраїлю проти ХАМАСу в Секторі Газа займе більше кількох місяців.

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