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Ізраїльська армія ліквідувала терориста, що наказав убити заручників у Секторі Газа

Фото: ЦАХАЛ лікувадувала небезпечного терориста ХАМАС (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Армія Ізраїлю провела операцію, під час якої було вбито терориста, що у вересні наказав убити ізраїльських заручників у бомбосховищі Реїм в Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Речник ізраїльської армії Даніель Хагарі зазначив, що терориста було вбито під час операції військових.

"Ми ліквідували терориста "Нухба", який керував різаниною в бомбосховищі Реїм. За іронією долі, цей терорист також працював на БАПОР (Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході, UNRWA, - ред.). Ми продовжимо пошуки і знайдемо всіх причетних до цієї жорстокої різанини", - сказав речник.

Хагарі також додав, що терористи ХАМАС досі утримують в заручниках у Секторі Газа 101 людину. Військові зобов'язуються повернути їх додому.

Зазначимо, що "Нухба" - це спецпідрозділ бригад Аль-Касам, військового крила ХАМАС. Термін використовується ізраїльтянами для позначення бойовиків угруповання.

Вбивство заручників терористами ХАМАС

7 жовтня 2023 року бойовики палестинського угруповання ХАМАС вторгнулися до Ізраїлю з території Сектора Газа. Під час вторгнення вони вбили 1200 ізраїльтян й іноземців, а також захопили у заручники близько 250 людей, яких вивезли й досі утримують в Секторі Газа.

На початку вересня цього року ізраїльські військові проводили операцію у тунелях під містом Рафах у Секторі Газа. Терористи ХАМАС вбили шістьох заручників, коли солдати ЦАХАЛ наближалися до їхнього місцеперебування.

Інцидент спровокував протести в Ізраїлі. Люди звинувачували прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу в незданості домовитися з терористами ХАМАС про звільнення інших заручників, що перебувають в Секторі Газа.

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