Ізраїльська армія ліквідувала терориста, що наказав убити заручників у Секторі Газа

Армія Ізраїлю провела операцію, під час якої було вбито терориста, що у вересні наказав убити ізраїльських заручників у бомбосховищі Реїм в Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Речник ізраїльської армії Даніель Хагарі зазначив, що терориста було вбито під час операції військових.

"Ми ліквідували терориста "Нухба", який керував різаниною в бомбосховищі Реїм. За іронією долі, цей терорист також працював на БАПОР (Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході, UNRWA, - ред.). Ми продовжимо пошуки і знайдемо всіх причетних до цієї жорстокої різанини", - сказав речник.

Хагарі також додав, що терористи ХАМАС досі утримують в заручниках у Секторі Газа 101 людину. Військові зобов'язуються повернути їх додому.

Зазначимо, що "Нухба" - це спецпідрозділ бригад Аль-Касам, військового крила ХАМАС. Термін використовується ізраїльтянами для позначення бойовиків угруповання.