В Ізраїлі заявили про плани Ірану на вбивство Нетаньягу

Ізраїль заявив про плани Ірану вбити ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньягу. У зв'язку з цим було арештовано ізраїльського бізнесмена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

За попередніми даними, поліція та спецслужби Ізраїлю звинувачують ізраїльського бізнесмена у тому, що він двічі незаконно переправлявся в Іран через Туреччину. Під час цього він нібито зустрічався з представниками розвідки, які керували потенційними змовами з Тегерана.

Ймовірно, мова про 73-річного бізнесмена з міста Ашкелон Моті Мамана. Він в Ірані обговорював плани нападу на:

Нетаньягу;

міністра оборони Йоава Галланта;

керівника розвідки "Шин-Бет" Ронен Бар;

колишнього прем'єр-міністра Нафталі Беннета.

"Громадянин Ізраїлю вимагав передоплату в розмірі 1 мільйон доларів перед виконанням будь-яких дій. Іранські агенти відхилили його запит і повідомили, що зв'яжуться з ним у майбутньому", - заявили в ізраїльській службі безпеки "Шин-Бет".

Бізнесмен ймовірно отримав еквівалент близько 558 000 доларів у євро за участь у зустрічах зі співробітниками іранської розвідки. Йому було висунуто звинувачення 19 вересня 2024 року.

Конфлікт між Іраном та Ізраїлем

31 липня в Тегерані було ліквідовано лідера ХАМАС Ісмаїла Ганію. Він приїхав до Ірану для участі в інавгурації президента Ірану Масуда Пазешкіана.

Іранська влада одразу звинуватила в цьому ізраїльські спецслужби, стверджуючи, що по гостьовому будинку, де перебував Ганія, було завдано ракетного удару.

Водночас західні ЗМІ, посилаючись на свої джерела, повідомили, що Ганія загинув через вибух бомби, яку заклали в будівлі за кілька місяців до події.