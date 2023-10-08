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В Ізраїлі підтвердили загибель понад 500 людей, ще десятки - у заручниках в Газі

Ілюстративне фото: в Ізраїлі підтвердили загибель понад 500 людей (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Через напад терористів ХАМАСу в Ізраїлі загинуло щонайменше 500 людей. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) намагається встановити точну кількість заручників, які були захоплені в секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ЦАХАЛу підполковника Річарда Хехта в інтерв'ю CNN.

За його словами, ЦАХАЛ розуміє, що в Газі були захоплені "десятки" заручників.

"Оскільки життя тут дуже священне, ми дбаємо про те, щоб вийти і точно зрозуміти цифри", - сказав Хехт. 

Додамо, що аварійно-рятувальна служба Zaka, яка спеціалізується на роботі з тілами загиблих, повідомила CNN, що підтвердила загибель "близько 500" людей в результаті нападу ХАМАСу.

При цьому число не включає людей, які померли або були оголошені мертвими в лікарнях. До того ж, Zaka не змогла дістатися до кожного місця, де, як вважається, загинули люди, а це означає, що загальна кількість майже напевно перевищує 500.

Окрім того, речника ЦАХАЛу зазначив, що військові будуть евакуювати ізраїльські громади навколо Гази і "зроблять все можливе, щоб мінімізувати супутні збитки і виселити людей, які не причетні до цього".

Підполковник додав, що першочерговою метою ЦАХАЛу є "стабілізація оборони, захист кордону" і "турбота про громади". 

"Наші цілі, ймовірно, будуть визначені сьогодні-завтра урядом, але робити це потрібно виважено", - сказав Хехт.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Вчора бойовики ХАМАС атакували Ізраїль. Після масштабного ракетного обстрілу терористи проникли на територію невеликого міста Сдероту в Південному окрузі.

До вечора ізраїльські військові повернули під контроль частину території та завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Зазначимо, що в ході бойових дій бойовики ХАМАС захопили заручників і військовополонених.

Ізраїль оголосив про "стан війни" й початок контртерористичної операції "Залізні мечі". А військово-політичний кабінет держави підтримав рішення.

Усі подробиці нападу ХАМАСу на Ізраїль в режимі онлайн можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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ХАМАСІзраїльСектор Газа