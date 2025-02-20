В Ізраїлі сталася серія вибухів автобусів, влада говорить про нові теракти

Спочатку два порожні автобуси одночасно вибухнули на двох парковках у передмісті Тель-Авіва, Бат-Ямі. Поліція одразу заявила, що інцидент імовірно є спробою комбінованого терористичного акту.

За повідомленнями муніципалітету Бат-Яма, "дивом автобуси прибули на парковку за мить до вибуху". Тому жертв вдалося уникнути.

Водночас усім автобусам у районі Тель-Авіва було наказано провести огляд транспортних засобів.

Вибух третього автобуса

Незабаромтретій автобус вибухнув на парковці в Бат-Ямі. Як пише видання, це посилило підозри, що серія вибухів у передмісті Тель-Авіва є скоординованою спробою теракту.

"Співробітники поліції зупинили рух легкорейкового транспорту в цьому районі через підозру, що підозрюваний проник в один із вагонів поїзда", - пише видання.

Поліція з іще більшою впевненістю заявила, що інцидент імовірно є терористичним актом, хоча розглядаються всі версії.

Для вибухів готувалися п'ять автобусів

Загалом у повітря, попередньо, мали злетіти п'ять автобусів. На інших місцях події знешкоджено ще два вибухові пристрої.

Усі п'ять вибухових пристроїв, які спрацювали або були знешкоджені цього вечора, мали таймери, і всі вибухи мали статися одночасно.

У звіті з посиланням на джерела в органах безпеки йдеться, що це була "стратегічна терористична атака".

На вибухівці залишено послання

Крім того, як повідомляється, на одному з пристроїв, що не вибухнули, є повідомлення "Помста з Тулькарема" - посилання на місто на Західному березі, де Армія оборони Ізраїлю нещодавно провела великомасштабну контртерористичну операцію.

Міністр транспорту Мірі Регев заявила голові Управління громадського транспорту, що необхідно зупиняти і перевіряти "всі автобуси, поїзди і легкорейкові поїзди і діяти відповідно до інструкцій Шин Бет і поліції" під час оцінки ситуації у зв'язку з комбінованим вибухом, який, за підозрою поліції, пов'язаний із тероризмом.

Обшуки автобусів і поїздів завершено

За останніми даними, поліція завершила обшуки автобусів і поїздів. Начальник поліції Тель-Авівського округу Хаїм Саргароф додав, що поліція все ще намагається з'ясувати, скільки підозрюваних були залучені до ймовірного теракту.

Він додає, що підозрюваний, особу якого було вказано в повідомленнях у соціальних мережах, насправді є «невинною людиною», яка не має жодного стосунку до інциденту.

За повідомленнями, пристрої планувалося підірвати завтра, коли автобуси перебуватимуть у русі.

ХАМАС узяв відповідальність на себе

Так званий "Тулькаремський батальйон" ХАМАС, що базується в Тулькаремі на Західному березі річки Йордан, опублікував у своєму Telegram-каналі заяву, яка може свідчити про відповідальність угруповання за комбінований вибух автобусів у Тель-Авіві.

У заяві зазначається: "Помста мучеників не буде забута, поки окупант присутній на нашій землі... Це джихад або перемоги, або мучеництва".