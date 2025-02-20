В Ізраїлі сталася серія вибухів автобусів, влада говорить про нові теракти
В Ізраїлі один за одним сталися вибухи трьох автобусів. Загалом планувалося підняти в повітря п'ять автобусів, підозрюють теракт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Іsrael.
Спочатку два порожні автобуси одночасно вибухнули на двох парковках у передмісті Тель-Авіва, Бат-Ямі. Поліція одразу заявила, що інцидент імовірно є спробою комбінованого терористичного акту.
За повідомленнями муніципалітету Бат-Яма, "дивом автобуси прибули на парковку за мить до вибуху". Тому жертв вдалося уникнути.
Водночас усім автобусам у районі Тель-Авіва було наказано провести огляд транспортних засобів.
Вибух третього автобуса
Незабаромтретій автобус вибухнув на парковці в Бат-Ямі. Як пише видання, це посилило підозри, що серія вибухів у передмісті Тель-Авіва є скоординованою спробою теракту.
"Співробітники поліції зупинили рух легкорейкового транспорту в цьому районі через підозру, що підозрюваний проник в один із вагонів поїзда", - пише видання.
Поліція з іще більшою впевненістю заявила, що інцидент імовірно є терористичним актом, хоча розглядаються всі версії.
Для вибухів готувалися п'ять автобусів
Загалом у повітря, попередньо, мали злетіти п'ять автобусів. На інших місцях події знешкоджено ще два вибухові пристрої.
Усі п'ять вибухових пристроїв, які спрацювали або були знешкоджені цього вечора, мали таймери, і всі вибухи мали статися одночасно.
У звіті з посиланням на джерела в органах безпеки йдеться, що це була "стратегічна терористична атака".
На вибухівці залишено послання
Крім того, як повідомляється, на одному з пристроїв, що не вибухнули, є повідомлення "Помста з Тулькарема" - посилання на місто на Західному березі, де Армія оборони Ізраїлю нещодавно провела великомасштабну контртерористичну операцію.
Міністр транспорту Мірі Регев заявила голові Управління громадського транспорту, що необхідно зупиняти і перевіряти "всі автобуси, поїзди і легкорейкові поїзди і діяти відповідно до інструкцій Шин Бет і поліції" під час оцінки ситуації у зв'язку з комбінованим вибухом, який, за підозрою поліції, пов'язаний із тероризмом.
Обшуки автобусів і поїздів завершено
За останніми даними, поліція завершила обшуки автобусів і поїздів. Начальник поліції Тель-Авівського округу Хаїм Саргароф додав, що поліція все ще намагається з'ясувати, скільки підозрюваних були залучені до ймовірного теракту.
Він додає, що підозрюваний, особу якого було вказано в повідомленнях у соціальних мережах, насправді є «невинною людиною», яка не має жодного стосунку до інциденту.
За повідомленнями, пристрої планувалося підірвати завтра, коли автобуси перебуватимуть у русі.
ХАМАС узяв відповідальність на себе
Так званий "Тулькаремський батальйон" ХАМАС, що базується в Тулькаремі на Західному березі річки Йордан, опублікував у своєму Telegram-каналі заяву, яка може свідчити про відповідальність угруповання за комбінований вибух автобусів у Тель-Авіві.
У заяві зазначається: "Помста мучеників не буде забута, поки окупант присутній на нашій землі... Це джихад або перемоги, або мучеництва".
Теракти в Ізраїлі
Теракти в Ізраїлі відбуваються досить часто. Наприклад, у грудні минулого року автобус був обстріляний на шосе в районі Західного берега біля Єрусалима недалеко від села Бейт-Джала, біля контрольно-пропускного пункту. Унаслідок атаки загинула 12-річна дитина.
А в листопаді 2023 року в Єрусалимі невідомі влаштували стрілянину біля автобусної зупинки, розташованої неподалік від в'їзду в місто. Було відомо щонайменше про 8 поранених і одну загиблу.
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