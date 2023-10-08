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В Ізраїлі в бою з бойовиками загинув полковник ЦАХАЛ

Фото: ілюстративна фотографія (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Ізраїльські військові підтвердили загибель командира. Він зіткнувся з бойовиками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Збройні сили Ізраїлю.

"Отримали дозвіл публікувати інформацію про те, що командира бригади "Нахаль", покійного підполковника Джонатана Стейнберга, було вбито сьогодні у зіткненні з терористом біля Керем-Шалома", - сказав представник.

Вторгнення ХАМАС до Ізраїлю

Сьогодні вранці бойовики терористичного угруповання ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із Сектору Газа, а також влаштували масований ракетний удар містами Ізраїлю. Наразі тривають бої між Армією Ізраїлю та бойовиками, але не виключається подальше вторгнення ізраїльських військ у Сектор Гази.

За попередніми даними, серед жертв нападу на Ізраїль одна громадянка України. Проте, за словами президента України Володимира Зеленського, ця інформація ще перевіряється.

Усі подробиці нападу ХАМАС на Ізраїль в режимі онлайн можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

Реакцію України та світу на події в Ізраїлі можна дізнатися за посиланням.

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ІзраїльСектор Газа