В Ізраїлі в бою з бойовиками загинув полковник ЦАХАЛ

Ізраїльські військові підтвердили загибель командира. Він зіткнувся з бойовиками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Збройні сили Ізраїлю.
"Отримали дозвіл публікувати інформацію про те, що командира бригади "Нахаль", покійного підполковника Джонатана Стейнберга, було вбито сьогодні у зіткненні з терористом біля Керем-Шалома", - сказав представник.
Вторгнення ХАМАС до Ізраїлю
Сьогодні вранці бойовики терористичного угруповання ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із Сектору Газа, а також влаштували масований ракетний удар містами Ізраїлю. Наразі тривають бої між Армією Ізраїлю та бойовиками, але не виключається подальше вторгнення ізраїльських військ у Сектор Гази.
За попередніми даними, серед жертв нападу на Ізраїль одна громадянка України. Проте, за словами президента України Володимира Зеленського, ця інформація ще перевіряється.
Усі подробиці нападу ХАМАС на Ізраїль в режимі онлайн можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.
Реакцію України та світу на події в Ізраїлі можна дізнатися за посиланням.
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