Ізраїль звинуватив Іран у вбивстві рабина в ОАЕ

Рабин Цві Коган, який також має громадянство Молдови, зник в Об’єднаних Арабських Еміратах 21 листопада. Повідомляється, що його викрали у Дубаї. Його тіло знайшли в неділю, 24 листопада.

У канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху вбивство Когана названо "звірським антисемітським терористичним інцидентом".

"Держава Ізраїль використає всі наявні у нього засоби, щоб притягнути до відповідальності вбивць Когана та тих, хто відправив їх, - сказав прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Міністерство внутрішніх справ ОАЕ підтвердило, що отримало повідомлення від сім'ї Цві Коган про зникнення, але не згадало при цьому про його ізраїльське громадянство, назвавши його лише громадянином Молдови.

Колишній голова контррозвідки "Моссаду" Одед Айлам заявив, що підозра в причетності вбивства рабина впала на Іран.

The Telegraph пише, що правоохоронні органи ОАЕ у причетності до справи підозрюють трьох громадян Узбекистану. Видання Ynet із посиланням на представників спецслужб зазначає, що вбивці Когана нібито втекли до Туреччини.

Що відомо про Цві Когана

Рабин Цві Коган, крім ізраїльського, також мав громадянство Молдови. Він представляв релігійний рух євреїв-хасидів "Хабад".

Рабин працював над поширенням юдаїзму в ОАЕ, заснував перший у регіоні єврейський освітній центр, а також допоміг зробити кошерну їжу широко доступною.

Зазначається, що в останні роки відносини між ОАЕ та Ізраїлем потеплішали. У 2020 році ОАЕ дипломатично визнали Ізраїль.