Ізраїль збив ракету хуситів, запущену по аеропорту Тель-Авіва

Армія оборони Ізраїлю збила ракету, випущену хуситами з території Ємену по аеропорту Бен-Гуріон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ЦАХАЛ і видання The Times of Israel.
Зазначається, що 21 березня, близько 22:30, у низці районів Ізраїлю пролунали сирени повітряної тривоги. Згодом військові перехопили ракету, запущену з території Ємену, до того, як вона перетнула ізраїльську територію.
Відповідальність за атаку взяли на себе єменські повстанці-хусити. Вони стверджують, що їхньою ціллю був аеропорт Бен-Гуріон.
У своїй заяві бойовики "попереджають всі авіакомпанії, що так званий аеропорт Бен-Гуріон став небезпечним для повітряного руху і залишатиметься таким доти, доки не припиниться агресія проти Гази і не буде знята блокада".
Хусити також повідомили про запуск більшої кількості безпілотників на американські військові кораблі у Червоному морі, які завдавали ударів по їхніх об'єктах в Ємені.
З жовтня 2023 року, після початку війни у Секторі Газа між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС, хусити почали атакувати комерційні судна, що прямували через Аденську протоку і Червоне море в обидвох напрямках.
Наприкінці лютого 2025 року, президент США Дональд Трамп видав указ про визнання єменських хуситів терористичною організацією.
15 березня військові Сполучених Штатів вдарили по десятках цілей терористів у Ємені.
В адміністрації Трампа це пояснили кампанією проти піратства, насильства і тероризму. Крім того, Білий дім вирішив схилити до підписання мирної угоди Іран, адже кожен крок хуситів диктується Тегераном.
Під час американських ударів, були знищені кілька лідерів хуситів.
20 березня Ізраїль був атакований з Ємену двома балістичними ракетами, але військові знешкодили їх. За словами хуситів, вони також цілилися по аеропорту Бен-Гуріона.
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