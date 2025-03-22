Ізраїль збив ракету хуситів, запущену по аеропорту Тель-Авіва

Зазначається, що 21 березня, близько 22:30, у низці районів Ізраїлю пролунали сирени повітряної тривоги. Згодом військові перехопили ракету, запущену з території Ємену, до того, як вона перетнула ізраїльську територію.

Відповідальність за атаку взяли на себе єменські повстанці-хусити. Вони стверджують, що їхньою ціллю був аеропорт Бен-Гуріон.

У своїй заяві бойовики "попереджають всі авіакомпанії, що так званий аеропорт Бен-Гуріон став небезпечним для повітряного руху і залишатиметься таким доти, доки не припиниться агресія проти Гази і не буде знята блокада".

Хусити також повідомили про запуск більшої кількості безпілотників на американські військові кораблі у Червоному морі, які завдавали ударів по їхніх об'єктах в Ємені.