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Ізраїль заявив, що знайшов у підземних тунелях ХАМАС п'ятьох вбитих заручників

Фото: Ізраїль виявив тіла мертвих заручників в тунелях ХАМАС у Газі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) виявила тіла п'ятьох загиблих полонених у підземних тунелях ХАМАС на півночі Сектора Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Прес-секретар ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі розповів, що наразі невідомо, як заручники ХАМАСу загинули, оскільки експертиза ще не завершена.

"Ми поінформуємо сім'ї, а потім, залежно від того, чи вони схвалять, громадськість", - сказав він.

Відомо, що серед загиблих троє солдатів і двоє цивільних, які були серед 240 людей, яких палестинські бойовики ХАМАС викрали під час нападу на Ізраїль 7 жовтня. 

Війна Ізраїлю і ХАМАС

7 жовтня ХАМАС напав на Ізраїль. Бойовики вбивали та викрадали військових та мирних людей. Ізраїль у відповідь оголосив про початок операції "Залізні мечі" та розпочав військові дії проти терористів в Секторі Гази.

24 листопада Ізраїль підписав з ХАМАСом угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Перемир'я тривало до 1 грудня. Після ЦАХАЛ оголосив про зрив перемир'я через обстріл ХАМАС території Ізраїлю.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. Тель-Авів запропонував звільнити 40 осіб. Однак ХАМАС відхилив пропозицію.

 

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