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Ізраїль визнав причетність до смертельних ударів по Сектору Газа, - ЗМІ

Фото: внаслідок авіаударів ЦАХАЛу в Секторі Газа загинуло щонайменше 70 осіб (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ізраїльські військові визнали, що напередодні Різдва нанесли два смертоносні удари по табору біженців Магазі. Внаслідок атак загинули десятки палестинців, серед яких і цивільні особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Військові заявили, що удари на Святвечір 24 грудня були завдані ракетами з винищувачів, що вразили "прилеглі" до намічених цілей будівлі.

"Попереднє розслідування показало, що під час ударів також були уражені додаткові будівлі, розташовані поруч із цілями, що, ймовірно, завдало ненавмисної шкоди непричетним цивільним особам", - заявили військові.

Міністерство охорони здоров'я Гази заявило, що внаслідок двох ударів загинуло щонайменше 70 осіб.

Військовослужбовці заявили, що "шкодують про шкоду, заподіяну непричетним особам, і працюють над тим, щоб винести уроки з цього інциденту".

Заява ізраїльських військових виникла на тлі інформації про те, що кількість загиблих палестинців у війні між Ізраїлем та ХАМАС перевищила 20 тисяч осіб, а також на тлі посилення міжнародного тиску на Ізраїль з вимогою припинити військову операцію в Секторі Газа.

Міжнародний тиск на Ізраїль

Міжнародний тиск із проханням припинити вогонь по Сектору Газа зростає. Папа Римський Франциск у різдвяному зверненні вкотре закликав до припинення війни.

"Я благаю про припинення військових дій, які приносять жахливі жертви серед мирного населення, і закликаю до вирішення відчайдушної гуманітарної ситуації шляхом відкриття доступу для надання гуманітарної допомоги. Нехай буде покладено край розпалюванню насильства і ненависті", - сказав він.

У Білому домі заявили, що хочуть, щоб війна між Ізраїлем та ХАМАС закінчилася якнайшвидше.

Водночас у Силах оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зазначили, що військова операція проти бойовиків ХАМАС в Секторі Газа, ймовірно, триватиме ще багато місяців.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що війна у Газі триватиме "довго", незважаючи на попередження з боку США та інших країн про те, що продовження наступу на Газу може посилити ХАМАС, а не перемогти його.

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