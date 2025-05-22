Ізраїль посилить охорону своїх посольств після вбивства двох працівників у США
Ізраїль посилить охорону своїх посольств по всьому світу. Таке рішення ухвалили після вбивства двох працівників посольства у США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в X (Twitter).
Нетаньяху заявив, що обурений "жахливим антисемітським" вбивством двох співробітників посольства Ізраїлю у Вашингтоні.
Прем'єр Ізраїлю поговорив з генеральним прокурором США Пам Бонді, яка розповіла про все, що відомо на цей час про особу вбивці та двох співробітників посольства. Прокурорка пообіцяла, що США притягнуть вбивцю до відповідальності.
"Ми є свідками жахливої ціни антисемітизму та дикого підбурювання проти держави Ізраїль. Криваві наклепи проти Ізраїлю мають ціну крові і з ними потрібно боротися всіма силами", - зазначив Нетаньяху.
Він додав, що доручив посилити безпеку у дипломатичних місіях Ізраїлю по всьому світу та для представників держави.
Вбивство співробітників посольства Ізраїлю
Ввечері 21 травня у Вашингтоні застелили двоє співробітників посольства Ізраїлю. Це сталося біля Єврейського музею, неподалік від офісу ФБР.
Поліція Вашингтона повідомила, що одного підозрюваного затримали, він перебуває під вартою. Під час затримання він кричав "вільна, вільна Палестина".
Загиблими були хлопець та дівчини - молода пара, яка збиралася побратися.
"Це була чудова пара, яка приїхала провести вечір у культурному центрі Вашингтона", - сказав посол Ізраїлю в США Йехіль Лейтер.
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