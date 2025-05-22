Ізраїль посилить охорону своїх посольств після вбивства двох працівників у США

Ізраїль посилить охорону своїх посольств по всьому світу. Таке рішення ухвалили після вбивства двох працівників посольства у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в X (Twitter).

Нетаньяху заявив, що обурений "жахливим антисемітським" вбивством двох співробітників посольства Ізраїлю у Вашингтоні.

Прем'єр Ізраїлю поговорив з генеральним прокурором США Пам Бонді, яка розповіла про все, що відомо на цей час про особу вбивці та двох співробітників посольства. Прокурорка пообіцяла, що США притягнуть вбивцю до відповідальності.

"Ми є свідками жахливої ​​ціни антисемітизму та дикого підбурювання проти держави Ізраїль. Криваві наклепи проти Ізраїлю мають ціну крові і з ними потрібно боротися всіма силами", - зазначив Нетаньяху.

Він додав, що доручив посилити безпеку у дипломатичних місіях Ізраїлю по всьому світу та для представників держави.