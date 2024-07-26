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Ізраїль попередив Францію про загрозу терактів під час Олімпіади, - Le Figaro

Фото: міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Ізраїль попередив Францію про можливі терористичні акти проти членів ізраїльської делегації та ізраїльських туристів під час Олімпійських ігор у Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац направив листа своєму французькому колезі Стефану Сежурне, в якому пише про те, що «дехто прагне зашкодити святковості цієї радісної події (проведенню Олімпіади в Парижі, - ред.). Копію листа отримали редакції низки ЗМІ.

"Наразі у нас є оцінки потенційних загроз з боку іранських терористичних груп та інших терористичних організацій, спрямованих на здійснення терактів проти членів ізраїльської делегації та ізраїльських туристів під час Олімпійських ігор", — написав Кац.

Від МОК вимагали не допустити Ізраїль до змагань

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах і президент Франції Еммануель Макрон у вівторок відхилили вимогу Палестини не допустити Ізраїль до Паризьких ігор через війну в Газі. Палестинський олімпійський комітет закликав до заборони Ізраїлю в листі до МОК, заявивши, що бомбардування в Секторі Газа є порушенням олімпійського перемир'я. 

 

 

 

Сьогодні, 26 липня, стартує літня Олімпіада 2024 у Франції. Протягом двох тижнів на спортсменів чекає насичена програма змагань, а вболівальники зможуть стежити за перебігом подій у прямій трансляції.

РБК-Україна наводить розклад головних змагань та виступів української збірної на Олімпіаді.

На тлі складної геополітичної ситуації організатори Ігор запроваджують посилені заходи безпеки. Особлива увага буде прикута до церемонії відкриття, яка вперше в історії відбудеться поза межами стадіону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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