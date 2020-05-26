ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Израильские лаборатории по разработке вакцин от COVID-19 атаковали хакеры

Новости » Коронавирус     26.05.2020 - 12:52
Израильские лаборатории по разработке вакцин от COVID-19 атаковали хакеры
Фото: лаборатории не пострадали от атаки хакеров (freepik)

Кибератаки не нанесли ущерб процессу разработки вакцины

На прошлой неделе лаборатории по разработке вакцин от COVID-19 в Израиле атаковали хакеры. Кибератаки не повлияли на процесс разработки.

Об этом пишет израильское издание The Jerusalem Post.

Сообщается, что на прошлой неделе из-за массовых кибератак были заблокированы сотни веб-сайтов. В том числе жертвами стали исследовательские центры, работающие над созданием вакцины от коронавируса.

В частности, на домашних страницах сайтов хакеры разместили антиизраильское видео, а также сообщение на иврите и на ломаном английском: "Обратный отсчет уничтожения Израиля начался с давних времен". Кроме того, сверху была надпись на иврите "Будьте готовы к большому сюрпризу".

По данным компании Check Point, которая специализируется на кибербезопасности, израильские сайты атаковали из Турции, Северной Африки и сектора Газа.

Уточняется, что атаки на лаборатории не нанесли ущерб процессу разработки вакцины. Также не предпринимались попытки хищения информации.

Напомним, ранее сообщалось, что Израильский институт биологических исследований (IIBR) разработал первую пассивную вакцину от коронавируса, которая атакует и нейтрализует его в организме.

Кроме того, на этой неделе прошли переговоры президента Украины Владимира Зеленского и израильского премьера Биньямина Нетаньяху, в ходе которых Киев запросил гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины ИзраильВакцинахакерыкибератака
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь