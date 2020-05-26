Израильские лаборатории по разработке вакцин от COVID-19 атаковали хакеры

Фото: лаборатории не пострадали от атаки хакеров (freepik)

Кибератаки не нанесли ущерб процессу разработки вакцины

На прошлой неделе лаборатории по разработке вакцин от COVID-19 в Израиле атаковали хакеры. Кибератаки не повлияли на процесс разработки.

Об этом пишет израильское издание The Jerusalem Post.

Сообщается, что на прошлой неделе из-за массовых кибератак были заблокированы сотни веб-сайтов. В том числе жертвами стали исследовательские центры, работающие над созданием вакцины от коронавируса.

В частности, на домашних страницах сайтов хакеры разместили антиизраильское видео, а также сообщение на иврите и на ломаном английском: "Обратный отсчет уничтожения Израиля начался с давних времен". Кроме того, сверху была надпись на иврите "Будьте готовы к большому сюрпризу".

По данным компании Check Point, которая специализируется на кибербезопасности, израильские сайты атаковали из Турции, Северной Африки и сектора Газа.

Уточняется, что атаки на лаборатории не нанесли ущерб процессу разработки вакцины. Также не предпринимались попытки хищения информации.

Напомним, ранее сообщалось, что Израильский институт биологических исследований (IIBR) разработал первую пассивную вакцину от коронавируса, которая атакует и нейтрализует его в организме.

Кроме того, на этой неделе прошли переговоры президента Украины Владимира Зеленского и израильского премьера Биньямина Нетаньяху, в ходе которых Киев запросил гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19.

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Автор: Иван Петров