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В Израиле зафиксировали случаи заражения штаммом коронавируса из Нью-Йорка

Автор: Роман Тверденко

В Израиле зафиксировали три случая заражения вариантом коронавируса из Нью-Йорка. Это члены одной семьи.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

Пока неизвестно, вернулась ли эта семья или отдельные ее члены недавно из Соединенных Штатов. По сообщениям СМИ, эти люди могли быть в контакте с кем-то, кто недавно вернулся из Нью-Йорка.

В Министерстве здравоохранения Израиля опасаются, что в стране уже успели разнести этот штамм среди граждан.

Также сообщается, что обнаружены два случая заражения штаммом из Южной Африки.

Новый штамм, так называемый "нью-йоркский", был зафиксирован впервые в Нью-Йорке в ноябре 2020 года. К середине февраля, по данным исследований, каждый четвертый случай заражения в городе приходился на новый штамм, который может быть более стойким против вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Израиле уже 52% взрослого населения полностью привилось вакциной от коронавируса. Это самый большой показатель в мире.

Также правительство Израиля рассматривает возможность разрешения на возврат в страну граждан, которые остались за рубежом. Их хотят допустить к голосованию на парламентских выборах.

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