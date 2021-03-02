В Израиле зафиксировали случаи заражения штаммом коронавируса из Нью-Йорка

Пока неизвестно, вернулась ли эта семья или отдельные ее члены недавно из Соединенных Штатов. По сообщениям СМИ, эти люди могли быть в контакте с кем-то, кто недавно вернулся из Нью-Йорка.

В Министерстве здравоохранения Израиля опасаются, что в стране уже успели разнести этот штамм среди граждан.

Также сообщается, что обнаружены два случая заражения штаммом из Южной Африки.

Новый штамм, так называемый "нью-йоркский", был зафиксирован впервые в Нью-Йорке в ноябре 2020 года. К середине февраля, по данным исследований, каждый четвертый случай заражения в городе приходился на новый штамм, который может быть более стойким против вакцины от коронавируса.