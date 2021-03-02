ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Израиле зафиксировали случаи заражения штаммом коронавируса из Нью-Йорка

Новина українською → Израиль, Вторник 02 марта 2021 22:38
В Израиле зафиксировали случаи заражения штаммом коронавируса из Нью-Йорка Фото: тестирование на коронавирус в Израиле (Flash90)
Автор: Роман Тверденко

В Израиле зафиксировали три случая заражения вариантом коронавируса из Нью-Йорка. Это члены одной семьи.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

Пока неизвестно, вернулась ли эта семья или отдельные ее члены недавно из Соединенных Штатов. По сообщениям СМИ, эти люди могли быть в контакте с кем-то, кто недавно вернулся из Нью-Йорка.

В Министерстве здравоохранения Израиля опасаются, что в стране уже успели разнести этот штамм среди граждан.

Также сообщается, что обнаружены два случая заражения штаммом из Южной Африки.

Новый штамм, так называемый "нью-йоркский", был зафиксирован впервые в Нью-Йорке в ноябре 2020 года. К середине февраля, по данным исследований, каждый четвертый случай заражения в городе приходился на новый штамм, который может быть более стойким против вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Израиле уже 52% взрослого населения полностью привилось вакциной от коронавируса. Это самый большой показатель в мире.

Также правительство Израиля рассматривает возможность разрешения на возврат в страну граждан, которые остались за рубежом. Их хотят допустить к голосованию на парламентских выборах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Израиль Коронавирус
NEWS
Аваков выступает против легализации огнестрельного оружия
Аваков выступает против легализации огнестрельного оружия
DAILY
Битва за округа. Кто из политиков сразится за вакантные места в Раде
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за округа. Кто из политиков сразится за вакантные места в Раде