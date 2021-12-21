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В Израиле зафиксировали первую смерть от "Омикрона"

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Израиле 20 декабря умер первый пациент, заразившийся штаммом коронавируса "Омикрон". Речь идет о 60-летнем мужчине, который скончался в больнице в Беэр-Шева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

По данным издания, в больнице города Беэр-Шева на юге Израиля умер 60-летний пациент, заразившийся "Омикроном". Врачи объяснили, что мужчина страдал от нескольких заболеваний и они стали основной причиной смерти.

Первоначальный ПЦР-тест мужчины вызвал подозрение на наличие штамма "Омикрон". Поэтому были проведены дополнительные исследования. Они подтвердили, что пациент заразился новым вариантом коронавируса. Это произошло в понедельник днем, незадолго до его смерти.

Напомним, в США 20 декабря зафиксировали первую смерть от "Омикрона".

Отметим, в Британии зарегистрировали 12 смертей от штамма "Омикрон".

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ИзраильОмикронКоронавирус