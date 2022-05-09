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В Израиле задержали подозреваемых в теракте в День независимости

Фото: в Израиле задержали подозреваемых в теракте в День независимости (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Израильские силы безопасности в воскресенье задержали палестинцев, подозреваемых в совершении теракта в городе Эльад под Тель-Авивом. Двое мужчин скрывались недалеко от места преступления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По ее данным, злоумышленники - двое мужчин в возрасте 19 и 20 лет - скрывались в карьере рядом с населенным пунктом.

Напомним, в результате нападения в Эльаде, произошедшего 5 мая во время празднования Дня независимости, погибли трое израильтян, еще четыре человека получили ранения. Террористы проникли на израильскую территорию с Западного берега реки Иордан.

После теракта, премьер-министр Беннет сообщил о планах создания вооруженной национальной гвардии, отметив в ней "большую необходимость, особенно в ультраортодоксальных городах, где меньше людей имеют оружие".

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Израиль