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В Израиле выявили заражения новым штаммом COVID-19

Автор: РБК-Украина

В Израиле зарегистрировали четыре случая заражения новым штаммом коронавируса. Три случая были выявлены у израильтян, которые вернулись из Великобритании.

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Об этом сообщает Newsru.co.il.

Источник заражения в четвертом случае пока не выявлен.

Отмечается, что трое израильтян находятся в одной из "карантинных гостиниц".

Напомним, ранее более 40 стран запретили или ограничили поездки в Британию из-за нового штамма коронавируса.

В материале РБК-Украина говорилось, что из-за нового штамма коронавируса Европу охватила волна паники. Страны закрывают сообщение с Великобританией, где насчитывается более тысячи случаев заражения мутировавшим COVID-19. Кроме того, новый вид инфекции обнаружили еще в 5 государствах. Коронавирус типа VUI - 202012/01 передается легче, чем ранее известный штамм. Об этом сообщили в Службе здравоохранения Великобритании.

Добавим, что 21 декабря чрезвычайный комитет правительства Великобритании собрался на срочное заседание по вопросу ограничения транспортного сообщения с Королевством для ряда стран.

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