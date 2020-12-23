В Израиле выявили заражения новым штаммом COVID-19

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Израиле зарегистрировали четыре случая заражения новым штаммом коронавируса. Три случая были выявлены у израильтян, которые вернулись из Великобритании.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

Источник заражения в четвертом случае пока не выявлен.

Отмечается, что трое израильтян находятся в одной из "карантинных гостиниц".

Напомним, ранее более 40 стран запретили или ограничили поездки в Британию из-за нового штамма коронавируса.

В материале РБК-Украина говорилось, что из-за нового штамма коронавируса Европу охватила волна паники. Страны закрывают сообщение с Великобританией, где насчитывается более тысячи случаев заражения мутировавшим COVID-19. Кроме того, новый вид инфекции обнаружили еще в 5 государствах. Коронавирус типа VUI - 202012/01 передается легче, чем ранее известный штамм. Об этом сообщили в Службе здравоохранения Великобритании.

Добавим, что 21 декабря чрезвычайный комитет правительства Великобритании собрался на срочное заседание по вопросу ограничения транспортного сообщения с Королевством для ряда стран.