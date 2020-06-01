В Израиле вспыхнули протесты после убийства палестинца полицией

В Израиле вспыхнули протесты после убийства палестинца Ияда Халака полицией в Иерусалиме 30 мая. Люди выходили на протесты с плакатами.

Об этом пишет BBC.

Вскрытие, проведенное в воскресенье, обнаружило, что Халака дважды ранили в грудь.

Адвокат Халака Джад Кадмани заявил, что полученные данные усиливают подозрение, что полицейские совершили преступление.

"Мы ожидаем, что лица, ответственные за расследование, будут продвигать его вперед и предавать суду полицейских", - сказал он.

Как писало РБК-Украина, правоохранители заподозрили наличие оружия у палестинца, но в итоге оно не было найдено.

Напомним, похожая ситуация произошла ранее в США. 25 мая в Миннеаполисе при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. На видео, которое можно найти в сети, видно, как Флойд говорил, что ему нечем дышать. Полицейские не отреагировали и он умер.

После этого инцидента в США возникли массовые акции протеста, которые позже переросли в беспорядки.

Как сообщалось, власть свыше 40 американских городов в 22 штатах ввели комендантский час вследствие протестов.