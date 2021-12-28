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В Израиле ужесточили правила карантина: на самоизоляцию отправляют даже вакцинированных

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Израиль, Вторник 28 декабря 2021 14:51
В Израиле ужесточили правила карантина: на самоизоляцию отправляют даже вакцинированных Фото: (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В Израиле приняли решение, что все лица, которые контактировали с зараженными коронавирусом, будут обязаны пройти самоизоляцию. Это касается даже тех, кто прошел COVID-вакцинацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в Facebook.

Сегодня, 28 декабря, Беннет провел совещание по вопросу внесения изменений в инструкцию по прохождению карантина вакцинированными. В ходе совещания чиновников было решено ввести изменения, которые рекомендовали специалисты министерства здравоохранения

  • Лица, прошедшие вакцинацию (две дозы) и контактировавшие с зараженным коронавирусом (вне зависимости от штамма), будут обязаны пройти ПЦР-тест на коронавирус и находиться на самоизоляции до получения результата теста.
  • В течение следующих десяти дней этим лицам запрещено находиться в местах массового скопления людей, на развлекательных и культурно-массовых мероприятиях и контактировать с лицами, относящимися к категориям повышенного риска.

Это решение будет применяться ко всем гражданам Израиля в возрасте от 5 лет и старше.

  • Лица, не прошедшие вакцинацию и находившиеся в контакте с лицом, зараженным коронавирусом (вне зависимости от штамма), обязаны находиться на карантине в течение семи дней и могут выйти из карантина при условии отрицательного результата ПЦР-теста в начале и на седьмой день самоизоляции.

Решение вступит в силу начиная со среды 29 декабря 2021 года.

Напомним, Министерство здравоохранения Израиля изменило свои рекомендации по срокам проведения ревакцинации против коронавируса. Теперь третью прививку можно проводить через три месяца после второй дозы, а не через пять месяцев, как рекомендовалось ранее.

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