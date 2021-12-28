В Израиле ужесточили правила карантина: на самоизоляцию отправляют даже вакцинированных

В Израиле приняли решение, что все лица, которые контактировали с зараженными коронавирусом, будут обязаны пройти самоизоляцию. Это касается даже тех, кто прошел COVID-вакцинацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в Facebook .

Сегодня, 28 декабря, Беннет провел совещание по вопросу внесения изменений в инструкцию по прохождению карантина вакцинированными. В ходе совещания чиновников было решено ввести изменения, которые рекомендовали специалисты министерства здравоохранения

Лица, прошедшие вакцинацию (две дозы) и контактировавшие с зараженным коронавирусом (вне зависимости от штамма), будут обязаны пройти ПЦР-тест на коронавирус и находиться на самоизоляции до получения результата теста.

В течение следующих десяти дней этим лицам запрещено находиться в местах массового скопления людей, на развлекательных и культурно-массовых мероприятиях и контактировать с лицами, относящимися к категориям повышенного риска.

Это решение будет применяться ко всем гражданам Израиля в возрасте от 5 лет и старше.

Лица, не прошедшие вакцинацию и находившиеся в контакте с лицом, зараженным коронавирусом (вне зависимости от штамма), обязаны находиться на карантине в течение семи дней и могут выйти из карантина при условии отрицательного результата ПЦР-теста в начале и на седьмой день самоизоляции.

Решение вступит в силу начиная со среды 29 декабря 2021 года.