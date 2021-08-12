В Израиле ужесточат ограничения из-за COVID-19

Правила не коснутся лишь крупных торговых центров.

"Зеленый стандарт» включает в себя обязательное предъявление сертификата о вакцинации («зеленый паспорт»), или о выздоровлении от COVID-19, либо отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию при входе на массовые мероприятия", - уточнили в канцелярии.

Принято решение об ограничении посещения массовых мероприятий и усилении контроля за соблюдением требований.

Предполагается, что торговые центры и магазины будут работать в соответствии с заполняемостью помещений.

Новые ограничения начнут действовать 18 августа.