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В Израиле третья прививка стала обязательной для получения COVID-паспорта

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Израиль, Воскресенье 03 октября 2021 17:06
В Израиле третья прививка стала обязательной для получения COVID-паспорта Фото: В Израиле третья прививка стала обязательной для получения COVID-паспорта
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 3 октября, правительство Израиля лишило более миллиона граждан COVID-паспортов, став первой страной, которая будет регулировать прививки в качестве доказательства полного иммунитета. Поскольку теперь в стране для получения COVID-паспорт теперь необходимо получить три прививки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Такое решение властей, заставило десятки тысяч людей поспешить сделать третью прививку вакциной Pfizer за последнюю неделю, что является последним толчком к тому, чтобы вывести Израиль из четвертой волны пандемии.

"Я считаю, что четвертая волна подходит к концу. Мы на пути, но я говорю это с осторожностью", - заявил генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Нахман Эш.

Власти Израиля отмечают, что те, кто вакцинировался более чем полгода назад, теперь обязаны получить бустерную дозу вакцины, чтобы их COVID-паспорт продолжил действовать. Только с ним израильтяне могут посещать бары, рестораны, кафе и прочие общественные места, в том числе и рабочие офисы многих компаний.

Отмечается, что третью дозу вакцины получили уже 3,4 млн граждан.

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