В Израиле суд приговорил сотрудника французского консульства к 7 годам тюрьмы

В Израиле суд 8 апреля приговорил сотрудника консульства Франции в Иерусалиме Романа Франка к семи годам тюрьмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Сообщается, что израильский суд приговорил французского работника консульства к семи годам тюрьмы за контрабанду оружия.

Ранее гражданин Франции предстал перед Окружным судом Беэр-Шевы и был признан виновным в контрабанде огнестрельного оружия.

Известно, что 24-летний француз работал в консульстве в качестве водителя. Он использовал служебный автомобиль, чтобы незаконно ввозить огнестрельное оружие на территорию Газы и на Западный берег, сообщало издание Ynet. Следователи также пришли к выводу, что во французском консульстве не знали о преступной деятельности Франка.

Добавим, что за свои услуги француз получил вознаграждение в размере около 5,5 тыс. долларов.

Напомним, РБК-Украина писало, что 25 марта 2019 из сектора Газа впервые за 5 лет обстреляли центральную часть Израиля. В результате ракетного обстрела в Израиле пострадали шесть человек. В связи с этим произошел военный конфликт между Израилем и сектором Газа.

После этого представители палестинского движения ХАМАС при посредничестве Египта договорились с Израилем о прекращении огня на границе с сектором Газа. Стороны уже нарушили эту договоренность.