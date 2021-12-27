В Израиле сократили срок для введения третьей дозы вакцины от COVID

Министерство здравоохранения Израиля изменило свои рекомендации по срокам проведения ревакцинации против коронавируса. Теперь третью прививку можно проводить через три месяца после второй дозы, а не через пять месяцев, как рекомендовалось ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel

Издание отмечает, что новое руководство расходится с большинством других стран мира, которые по-прежнему рекомендуют получателям вакцины мРНК ждать 5-6 месяцев для ревакцинации.

"Судя по всему, этот план призван дать Израилю преимущество в борьбе со штаммом "Омикрон", который способен преодолевать некоторую защиту вакцины", - говорится в сообщении.