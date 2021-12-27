В Израиле сократили срок для введения третьей дозы вакцины от COVID
Министерство здравоохранения Израиля изменило свои рекомендации по срокам проведения ревакцинации против коронавируса. Теперь третью прививку можно проводить через три месяца после второй дозы, а не через пять месяцев, как рекомендовалось ранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel
Издание отмечает, что новое руководство расходится с большинством других стран мира, которые по-прежнему рекомендуют получателям вакцины мРНК ждать 5-6 месяцев для ревакцинации.
"Судя по всему, этот план призван дать Израилю преимущество в борьбе со штаммом "Омикрон", который способен преодолевать некоторую защиту вакцины", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера применение таблеток Pfizer от коронавируса одобрил Израиль.
Кроме того, ранее в Израиле провели клинические испытания препарата от коронавируса Amor-18. Во время чего все COVID-больные, на которых проводилось тестирование, - выздоровели.