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В Израиле сократили срок для введения третьей дозы вакцины от COVID

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Понедельник 27 декабря 2021 18:51
В Израиле сократили срок для введения третьей дозы вакцины от COVID Фото: В Израиле сократили срок для введения третьей дозы вакцины от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министерство здравоохранения Израиля изменило свои рекомендации по срокам проведения ревакцинации против коронавируса. Теперь третью прививку можно проводить через три месяца после второй дозы, а не через пять месяцев, как рекомендовалось ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel

Издание отмечает, что новое руководство расходится с большинством других стран мира, которые по-прежнему рекомендуют получателям вакцины мРНК ждать 5-6 месяцев для ревакцинации.

"Судя по всему, этот план призван дать Израилю преимущество в борьбе со штаммом "Омикрон", который способен преодолевать некоторую защиту вакцины", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера применение таблеток Pfizer от коронавируса одобрил Израиль.

Кроме того, ранее в Израиле провели клинические испытания препарата от коронавируса Amor-18. Во время чего все COVID-больные, на которых проводилось тестирование, - выздоровели.

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