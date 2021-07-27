В Израиле разрешили вакцинацию от COVID-19 детей от 5 до 11 лет в особых случаях

Фото: в Израиле разрешили вакцинировать от коронавируса детей с 5 лет (Camilo Freedman/APHOTOGRAFIA/Getty Images)

Министерство здравоохранения Израиля разрешило вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет в отдельных случаях. Среди них, угроза смерти ребенка при заражении новым штаммом COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава Израиля.

В ведомстве проинформировали руководство больниц и фондов здравоохранения о возможности вакцинации детей от COVID-19 в возрасте от 5 до 11 лет в определенных случаях. Например, если заражение новым штаммом коронавируса может привести к тяжелой форме заболевания или даже смерти.