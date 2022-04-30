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В Израиле произошел новый теракт. Боевики застрелили охранника

Фото: мужчина с оружием (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Израиле результате теракта возле въезда в поселение Ариэль на Западном берегу в пятницу, 29 апреля, вечером был застрелен израильский охранник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

На кадрах камеры видеонаблюдения с места происшествия видно, как синий автомобиль Suzuki подъезжает к посту охраны, где человек на пассажирском сиденье открыл огонь. Затем стрелок и водитель вышли из машины и продолжили стрелять по посту охраны.

В Израиле произошел новый теракт (фото: twitter.com/OrHeller)

Медики констатировали смерть мужчины на месте происшествия.

"Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели мужчину лет двадцати без сознания с огнестрельными ранениями, он не дышал и у него не было пульса", - сказал медик Томер Файн.

Ариэль и другие поселения в этом районе издали приказ о блокировке из-за опасений, что боевики могут снова атаковать.

Правоохранители Израиля начали блокировать дороги, поскольку полиция и военные ведут массовую охоту на боевиков. Местные силовики заявили, что не знают, куда направился автомобиль после нападения.

Террористическая группировка ХАМАС похвалила стрельбу, заявив, что это была "героическая операция" и "естественный ответ на преступления оккупантов и их поселенцев". При этом ХАМАС не утверждает, что его члены совершили нападение.

Новая атака произошла на фоне резкого роста напряженности между Израилем и палестинцами в последние недели на фоне неоднократных террористических атак в израильских городах, в результате которых погибли 14 человек.

Напомним, Израиль нанес артиллерийский удар по объектам в Ливане в ответ на ракетный обстрел.

Ранее Израиль дважды за ночь нанес ответные удары по ХАМАС в секторе Газа.

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