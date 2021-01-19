В Израиле продлили локдаун до конца января. Для въезда в страну нужен тест на COVID

Фото: Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)

Правительство Израиля одобрило продление действующего локдауна. Он будет действовать по меньшей мере до 31 января.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Также Кабинет по борьбе с коронавирусом принял решение изменить правила въезда на территорию Израиля. Так, теперь всем въезжающим необходимо будет предоставлять отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позже чем за 72 часа до въезда в Израиль.

Отметим, что Министерство здравоохранения Израиля и координатор по борьбе с коронавирусом рекомендовали продлить режим карантина еще на две недели. В свою очередь премьер-министр Биньямин Нетаньяху предложил продлить локдаун на 10 дней. Предложение главы правительства было принято единогласно.

Так, согласно карантинными ограничениями, в Израиле запрещена работа ресторанов и кафе, однако они могут доставлять продукцию на дом. Также закрыты школы и детские сады.

Также в закрытом помещении можно собираться в группу не более пяти человек, а на открытом воздухе - до 10 человек. При этом запрещено принимать гостей.

Кроме того, жителям страны запрещено уходить от места жительства на более чем один километр.

Локдаун, который действует в стране, является уже третьим с начала пандемии. Он был введен 27 декабря и должен был закончиться 9 января.

Отметим, что Израиль является мировым лидером по вакцинации от коронавируса. Уже привито свыше 13% населения.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Израиля обсудит ужесточения текущего карантина.

Кроме того, в Израиле вакцинировали десятую часть населения.