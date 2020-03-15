В Израиле предлагают создать правительство ЧП из-за пандемии коронавируса

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предлагает создание национального правительства чрезвычайного положения ввиду пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание "Новости Израиля".

В частности, глава правительства предложил лидеру партии "Кахоль-лаван" Бени Ганцу два варианта управления страной в период эпидемии коронавируса: создать на полгода национальное правительство чрезвычайного положения или сформировать постоянное правительство национального единства с ротацией, при которой он будет премьер-министром первые два года, а Ганц - следующие два года. Премьер послал Ганцу письмо, однако тот ответил на обращение уклончиво.

"Нетаньяху, не пытайся всех обмануть за счет избирателей. Тот, кто хочет единства, не добивается переноса суда в час ночи, и посылает переговорную группу на встречу, а не публикует "план единства-ЧП" в прессе", - приводит издание ответ лидера партии "Кахоль-лаван".

В частности, речь идет о сегодняшнем решении окружного суда Иерусалима, который объявил о переносе начала судебного процесса над главой правительства Израиля на 24 мая.

"Ввиду развития ситуации с эпидемией коронавируса, принятых в связи с этим мер и объявленным ЧП в судах, мы решили отменить назначенные слушания", - указано в решении судей.

При этом новое заседание назначено на 15:00 24 мая.

Подчеркнем также, сегодня представители партий, избранных в Кнессет 23-го созыва, встретятся с президентом государства Реувеном Ривлиным и сообщат ему, кому рекомендуют поручить формирование коалиции.

Указано, что Ривлин побеседует с представителями всех партий за один день.

Ожидается, что президент Израиля будет настаивать на начале переговоров между крупнейшими партиями о создании экстренного правительства на фоне эпидемии коронавируса. Одной из рассматриваемых моделей является создание временного Кабмина, который утвердит госбюджет и примет необходимые законодательные акты в условиях чрезвычайной ситуации.

Стоит добавить, что в воскресенье по окончании консультаций Ривлин обратится к нации и объявит о своем решении.

Напомним, 13 марта сообщалось, что в Израиле из-за распространения коронавируса на карантин закрывают школы и университеты.

Как писало РБК-Украина ранее, 9 марта Израиль из-за нового коронавируса ввел обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, которые въезжают в страну.