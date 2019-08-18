В Израиле при попытке пересечь границу убиты несколько палестинцев

При попытке пересечения границу сектора Газа были убиты по меньшей мере 4 палестинца. Об этом сообщили в пресс-службы армии, передает РБК-Украина со ссылкой на газету Times of Israel.

О количестве погибших информация разнится: их может быть четверо или пятеро.

Издание уточняет, что для ликвидации предполагаемых террористов израильские военные открыли из танка огонь.

Напомним, в субботу, 17 августа израильские военные сообщили, что по территории Израиля из сектора Газа были выпущены три ракеты, две из которых удалось перехватить системе противовоздушной обороны "Железный купол". Куда попала третья ракета неизвестно. Ракеты по Израилю из сектора Газа запускают второй день подряд.

В конце июля глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что решил приостановить выполнение соглашений с Израилем на фоне ухудшения отношений между двумя сторонами, назвав снос Израилем домов палестинцев в окрестностях Восточного Иерусалима "этническими чистками".