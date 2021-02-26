В Израиле половина населения получила одну дозу COVID-вакцины

Министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн заявил, что около половины населения страны уже привиты первой дозой вакцины против коронавируса. Еще 35% граждан получили две дозы.
Об этом сообщает Reuters.
Как сообщается, численность населения Израиля составляет 9,3 миллиона человек, среди которых 4,6 млн уже приняли первую дозу вакцины, 3,7 млн приняли обе дозы вакцины.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что до конца марта будут привиты все граждане старше 16 лет. По его словам, это позволит открыть страну в апреле после пандемии.
Отмечается, что Израиль начал вакцинацию препаратом компаний Pfizer и BionTech 20 декабря 2020 года.
Напомним, ранее сообщалось, что в Израиле значительно уменьшился риск заражения COVID-19 среди людей, которые получили оба приема вакцины Pfizer.
Также РБК-Украина писало, что в Израиле ослабили карантин для граждан, которые прошли COVID-вакцинацию.
Кроме того, правительство Израиля приняло решение ослабить карантинные ограничения, которые были введены из-за пандемии.