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В Израиле отменяют карантин в школах. Все дети будут сдавать тесты на COVID

Автор: Артур Родивилов

Израиль с 27 января отменяет карантин в детских садах и школах. Все дети будут делать два домашних теста на коронавирус в неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.

Новая схема будет применяться к учащимся всех возрастов в детских садах, включая ясли, а также школах.

"Все израильские дети до 18 лет будут проходить тестирование дома, перед уходом на занятия, два раза в неделю - в воскресенье и в среду утром. Если ребёнок инфицирован, он останется дома до выздоровления. Таким образом, два раза в неделю все израильские дети будут проходить проверку, а занятия будут проходить в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, жителям Израиля начнут раздавать бесплатные экспресс-тесты на коронавирус со следующей недели.

Отметим, что в Израиле хотят вакцинировать от коронавируса младенцев с 6 месяцев. По заявлению властей, это может произойти уже в апреле.

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