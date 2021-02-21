В Израиле ослабили карантин для граждан, прошедших COVID-вакцинацию

В Израиле с 21 февраля ослабили карантин для людей, которые имеют так называемый "зеленый паспорт." Это документ, который подтверждает вакцинацию от коронавируса или выздоровление.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Люди с "зеленым паспортом" смогут посещать отели, фитнес-клубы, культурные площадки.
Чтобы получить возможность посещать эти места, дети младше 16 лет, которым не делают прививки, должны сдать тест на COVID-19.
При этом не нужно предъявлять "зеленые паспорта" в торговых центрах, магазинах, библиотеках, музеях и открытых рынках.
Издание также сообщает, что с 7 марта в Израиле будет новый этап послаблений, который коснется, в том числе посещений кафе и небольших ресторанов.
Напомним, правительство Израиля приняло решение ослабить карантинные ограничения, которые были введены из-за пандемии. Меры ослабят с воскресенья, 21 февраля. Также 21 февраля для учащихся 5 и 6 классов возобновится обучение в школах.