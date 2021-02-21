UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Израиле ослабили карантин для граждан, прошедших COVID-вакцинацию

Автор: Даша Харченко

В Израиле с 21 февраля ослабили карантин для людей, которые имеют так называемый "зеленый паспорт." Это документ, который подтверждает вакцинацию от коронавируса или выздоровление.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Люди с "зеленым паспортом" смогут посещать отели, фитнес-клубы, культурные площадки.

Чтобы получить возможность посещать эти места, дети младше 16 лет, которым не делают прививки, должны сдать тест на COVID-19.

При этом не нужно предъявлять "зеленые паспорта" в торговых центрах, магазинах, библиотеках, музеях и открытых рынках.

Издание также сообщает, что с 7 марта в Израиле будет новый этап послаблений, который коснется, в том числе посещений кафе и небольших ресторанов.

Напомним, правительство Израиля приняло решение ослабить карантинные ограничения, которые были введены из-за пандемии. Меры ослабят с воскресенья, 21 февраля. Также 21 февраля для учащихся 5 и 6 классов возобновится обучение в школах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ИзраильКарантинКоронавирус
Читайте также
Украина одной из первых в мире получит вакцину от COVID из Индии
Прогноз погоды