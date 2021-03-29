UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Израиле обнаружили новый штамм коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

Биологи обнаружили новый штамм коронавируса, который возник на территории Израиля в конце осени 2020 года. От других разновидностей вируса он отличается уникальной мутацией в ключевом белке оболочки.

Описание вируса ученые опубликовали на medRxiv.

Отметим, статьи, опубликованные на medRxiv не проходили финальное рецензирование. Соответственно, данные результаты исследований носят предварительный характер.

"Штамм P681H начал встречаться в образцах биоридин пациентов примерно в ноябре 2020 года, однако следы его существования можно обнаружить в образцах сточных вод, собранных еще в октябре", - говорится в описании.

По данным биологов, эта мутация, вероятно, ускоряет распространение коронавируса нового типа, не делая его более устойчивым к антителам. Вероятно, она не усиливает симптомы инфекции.

Напомним, сотрудники специализированной лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно, Чехия, обнаружили новый штамм коронавируса. Продолжаются исследования нового штамма.

Кроме того, глава Минздрава Украины заявил, что "британський" штамм коронавируса распространился по всей Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус
Читайте также
Заболеваемость растет: во Львове собираются остановить общественный транспорт и закрыть детсады
Вторая неделя локдауна. Что можно и нельзя в "красном" Киеве
Прогноз погоды