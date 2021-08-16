В Израиле за неделю третью дозы вакцины от коронавируса получили более миллиона человек

Спустя неделю после начала в Израиле прививочной кампании третьей дозой вакцины от коронавируса количество получивших третий укол превысило миллион человек. Это больше половины привитых израильтян старше 50 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Израиля.
"Миллион граждан взяли ответственность и за себя, и за свое окружение и вакцинировались третьей дозой вакцины. Это отличные данные и большое достижение, но впереди у нас еще много работы", - заявил премьер Израиля Нафтали Беннет.
По его словам, граждане Израиля стали первыми в мире, кто получил третью дозу вакцины от коронавируса. "Только так мы сохраним здоровье и работу. Если вы еще не вакцинировались - идите прям сейчас", - призвал глава правительства.
В пресс-службе премьера отметили, что миллион вакцинированных третьей дозой - это более половины 1,9 млн привитых граждан старше 50 лет, которые сделали второй укол пять месяцев назад.
Напомним, 13 августа власти Израиля приняли решение вакцинировать третьей дозой людей старше 50 лет, а с 1 августа - граждан старше 60 лет.
Отметим, в Израиле открыли в десяти крупнейших городах ночные пункты вакцинации.