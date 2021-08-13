UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Израиле начнут делать третью дозу вакцин от COVID-19 людям старше 50 лет

Автор: Анастасия Рокитна

Власти Израиля приняли решение утвердить третью дозу вакцин от COVID-19 людям старше 50 лет. Больничные кассы получили соответствующее уведомление.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на newsru.co.il.

С сегодняшнего дня не только граждане старше 60 лет, но и граждане в возрасте 50-59 лет, могут заказывать очередь на "бустерную" прививку.

Для этого нужно обратиться в свою больничную кассу по телефону, через сайт или мобильное приложение, сообщило издание.

Лица старше 50 лет с пятницы, 13 августа, смогут записаться на третью прививку от коронавируса.

Ранее сообщалось, что США одобрят третью дозу вакцины от коронавируса для лиц с ослабленным иммунитетом.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильВакцинация