В Израиле начнут делать третью дозу вакцин от COVID-19 людям старше 50 лет

С сегодняшнего дня не только граждане старше 60 лет, но и граждане в возрасте 50-59 лет, могут заказывать очередь на "бустерную" прививку.

Для этого нужно обратиться в свою больничную кассу по телефону, через сайт или мобильное приложение, сообщило издание.

Лица старше 50 лет с пятницы, 13 августа, смогут записаться на третью прививку от коронавируса.