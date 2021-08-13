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В Израиле начнут делать третью дозу вакцин от COVID-19 людям старше 50 лет

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Иерусалим, Пятница 13 августа 2021 13:33
В Израиле начнут делать третью дозу вакцин от COVID-19 людям старше 50 лет Фото: В Израиле начнут делать третью дозу вакцин от COVID-19 людям старше 50 лет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Власти Израиля приняли решение утвердить третью дозу вакцин от COVID-19 людям старше 50 лет. Больничные кассы получили соответствующее уведомление.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на newsru.co.il.

С сегодняшнего дня не только граждане старше 60 лет, но и граждане в возрасте 50-59 лет, могут заказывать очередь на "бустерную" прививку.

Для этого нужно обратиться в свою больничную кассу по телефону, через сайт или мобильное приложение, сообщило издание.

Лица старше 50 лет с пятницы, 13 августа, смогут записаться на третью прививку от коронавируса.

Ранее сообщалось, что США одобрят третью дозу вакцины от коронавируса для лиц с ослабленным иммунитетом.

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