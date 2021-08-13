В Израиле начнут делать третью дозу вакцин от COVID-19 людям старше 50 лет
Фото: В Израиле начнут делать третью дозу вакцин от COVID-19 людям старше 50 лет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Власти Израиля приняли решение утвердить третью дозу вакцин от COVID-19 людям старше 50 лет. Больничные кассы получили соответствующее уведомление.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на newsru.co.il.
С сегодняшнего дня не только граждане старше 60 лет, но и граждане в возрасте 50-59 лет, могут заказывать очередь на "бустерную" прививку.
Для этого нужно обратиться в свою больничную кассу по телефону, через сайт или мобильное приложение, сообщило издание.
Лица старше 50 лет с пятницы, 13 августа, смогут записаться на третью прививку от коронавируса.
Ранее сообщалось, что США одобрят третью дозу вакцины от коронавируса для лиц с ослабленным иммунитетом.